Мугуруса: я провела не лучший матч, но рада, что победила

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над полькой Магдой Линетт (6:2, 1:6, 6:4) в третьем круге турнира в Ухане и оценила свою следующую соперницу, латвийку Елену Остапенко.



«Во втором сете я играла плохо. У меня было слишком много ошибок, и я играла так, как было удобно сопернице. Однако к началу третьего сета мне удалось выбросить вторую партию из головы. Я сказала себе: „Ладно, что бы там ни было, сейчас нужно сыграть ещё один сет“.



Конечно, я провела не лучший матч, но рада, что победила. Пусть я не прыгала от счастья после победы, но я очень рада. Пусть это прозвучит банально, но матчи, в которых ты бьёшься и выигрываешь, не показывая своего лучшего тенниса, дают повод быть довольной собой.



Остапенко проводит очень хороший сезон. Безусловно, в этом году она прорвалась наверх. Будет интересно. Я люблю играть с соперницами, которые находятся в отличной форме», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.

Мугуруса одолела Линетт и сыграет с Остапенко в четвертьфинале турнира в Ухане