Нара: в ходе игры Плишкова прибавляла, но я сумела сдержать её

Японка Куруми Нара прокомментировала свою победу над первой ракеткой турнира в Ташкенте, чешкой Кристиной Плишковой (7:6 (7:5), 6:1).



«Я проиграла ей на этом турнире год назад, так что на этот матч вышла с новым игровым планом. Я знала, как она играет, и мне удалось очень хорошо принимать на протяжении этого матча. В ходе игры она прибавляла, но я сумела сдержать её. Очень рада, что мне удалось победить и впервые в этом году выйти в четвертьфинал», — приводит слова Нары официальный сайт WTA.

Следующей соперницей японской теннисистки станет украинка Катерина Бондаренко.