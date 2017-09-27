Надаль: сейчас я не хочу думать о рекорде Федерера по «Шлемам»

Испанец Рафаэль Надаль сказал, что пока не задумывается о том, чтобы побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по турнирам «Большого шлема». Федерер выиграл 19 «Шлемов», а Надаль — 16. Надаль прокомментировал также работу с новым тренером — экс первой ракеткой мира Карлосом Мойей.



«Думаю ли я о том, чтобы обогнать Федерера по „Шлемам“? Честно говоря, нет. В начале сезона я и не думал о том, чтобы закончить его первым, а теперь всё складывается так, что это вполне реальная цель. Сейчас я не хочу думать о рекорде Федерера. Если у меня будут шансы на это — отлично. Но в любом случае я сосредоточен на своей карьере, а не на соперниках.



Смогу ли я стать хорошим тренером? Не знаю, пока я об этом не думаю. Но говорить „нет“ не буду, потому что многие игроки говорили, что не будут тренировать, а сейчас занимаются именно этим. Я с удовольствием буду помогать детям в моей академии, играть с ними. А через 5-10 лет посмотрим, как всё пойдёт.

Что касается моей работы с Карлосом Мойей, то он стал отличным дополнением к команде. Он пришёл с позитивным настроем и уверенностью в том, что несколько изменений в моей подготовке и игре могут серьёзно улучшить результаты, и это действительно помогло. У Карлоса был свежий взгляд со стороны, были некоторые конкретные идеи по моей игре. Без него всё шло по накатанной много лет, а в такой рутине тяжело что-то поменять. Тони и Карлос здорово сработались, у них получилась отличная команда.



Если у Карлоса всё будет в порядке со здоровьем, мы можем сыграть какой-нибудь турнир в паре. Посмотрим, это зависит от расписания. Я нечасто играю пару — только тогда, когда считаю, что это поможет мне в одиночном разряде, либо на каком-то конкретном турнире», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.