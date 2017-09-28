Чжичжэнь: я хотел пережить этот матч и получить возможность сыграть следующий

Китаец Чжан Чжичжэнь (Q), пробившийся в четвертьфинал домашнего турнира ATP 250 в Шэньчжэне благодаря победе над итальянцем Паоло Лоренци (4) со счётом 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), прокомментировал своё достижение.



«Я очень счастлив. Мне просто хотелось пережить этот матч и получить возможность сыграть в следующем круге. В четвертьфинале я постараюсь показать свой лучший теннис. Я не буду думать о том, как играет мой соперник — сосредоточусь на том, как сыграю я. Это самое главное», — цитирует Чжичженя официальный сайт ATP.



За выход в полуфинал китайский теннисист сразится со швейцарцем Генри Лааксоненом.

Лоренци не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне