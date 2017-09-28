Кар. Плишкова: с Барти будет нелегко, но, думаю, мне есть чем побеждать её

Чешка Каролина Плишкова, разгромившая китаянку Ван Цян в третьем круге турнира в Ухане (6:2, 6:1), поделилась ожиданиями от четвертьфинального поединка с австралийкой Эшли Барти, которая в трёх сетах победила польку Агнешку Радваньскую.



«Я немного посмотрела её матч с Радваньской. Думаю, она играла очень хорошо. Конечно, у меня и Радваньской разные стили игры. Надеюсь, мой теннис сейчас окажется ей неудобен.



Мы в последний раз встречались в Ноттингеме, на траве. Это был достаточно упорный матч. Я думаю, с тех пор она прибавила. Она получает больше удовольствия от тенниса, это заметно по её поведению на корте. Она провела ряд хороших матчей, так что будет нелегко — но, думаю, мне есть чем побеждать её», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.

Кар. Плишкова за 48 минут разгромила Ван Цян в третьем круге турнира в Ухане