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Кар. Плишкова: с Барти будет нелегко, но, думаю, мне есть чем побеждать её

28 сентября 2017, четверг. 01:27 Теннис

Чешка Каролина Плишкова, разгромившая китаянку Ван Цян в третьем круге турнира в Ухане (6:2, 6:1), поделилась ожиданиями от четвертьфинального поединка с австралийкой Эшли Барти, которая в трёх сетах победила польку Агнешку Радваньскую.

«Я немного посмотрела её матч с Радваньской. Думаю, она играла очень хорошо. Конечно, у меня и Радваньской разные стили игры. Надеюсь, мой теннис сейчас окажется ей неудобен.

Мы в последний раз встречались в Ноттингеме, на траве. Это был достаточно упорный матч. Я думаю, с тех пор она прибавила. Она получает больше удовольствия от тенниса, это заметно по её поведению на корте. Она провела ряд хороших матчей, так что будет нелегко — но, думаю, мне есть чем побеждать её», — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.

Кар. Плишкова за 48 минут разгромила Ван Цян в третьем круге турнира в Ухане
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Каролина Плишкова
Новости. Теннис
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