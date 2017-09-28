Кузнецов стал четвертьфиналистом челленджера в Орлеане

Россиянин Андрей Кузнецов пробился в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Орлеане (Франция). В матче второго круга он одолел серба Данило Петровича со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. Кузнецов, получивший от организаторов 5-й номер посева, выполнил 7 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Петровича 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

За выход в полуфинал турнира Кузнецов поборется с 4-м сеяным Норбертом Гомбошем из Словакии.