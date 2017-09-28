Рублёв взял всего 3 гейма в матче с Лу Яньсюнем во 2-м круге турнира в Чэнду

Российский теннисист Андрей Рублёв (4) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Чэнду, в двух партиях проиграв представителю Китайского Тайбэя Лу Яньсюню со счётом 2:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 53 минуты. Андрей 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету Лу 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Чэнду Лу Яньсюнь поспорит с победителем матча Маркос Багдатис (Кипр) — Петер Гоёвчик (Германия).