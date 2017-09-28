Калинская и Родина снялись с турнира в Ташкенте в парном разряде

Российские теннисистки Анна Калинская и Евгения Родина снялись с турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. 28 сентября они в четвертьфинале должны были сыграть с украинкой Катериной Бондаренко и представительницей Сербии Александрой Крунич, посеянными под третьим номером.

За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Бондаренко и Крунич поспорят с победительницами противостояния Ана Богдан (Румыния) / Стефани Фёгель (Швейцария) — Нао Хибино (Япония) / Оксана Калашникова (Грузия, 2).