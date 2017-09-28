Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Ташкенте

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте, в трёх партиях обыграв представительницу Украины Катерину Козлову со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Продолжительность поединка составила 2 часа 8 минут. Арина 9 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в финал соревнований Соболенко поспорит с победительницей матча Стефани Фёгель (Швейцария) — Тимя Бабош (Венгрия, 2).