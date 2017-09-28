Долгополов победил Стаховского во втором круге турнира в Шэньчжэне

Украинский теннисист Александр Долгополов (5) вышел в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, в двух партиях обыграв своего соотечественника Сергея Стаховского со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 46 минут. Александр 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне Долгополов поспорит с победителем матча Миша Зверев (Германия, 3) — Дуди Села (Израиль).