Бабош победила Фёгель и сыграет с Соболенко в полуфинале турнира в Ташкенте

Венгерская теннисистка Тимя Бабош (2) вышла в полуфинал турнира в Ташкенте, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Стефани Фёгель со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Тимя 7 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в столице Узбекистана Бабош поспорит с представительницей Беларуси Ариной Соболенко. Турнир завершится 30 сентября.