Барти с четвёртого матчбола одолела Кар. Плишкову в 1/4 финала турнира в Ухане

Австралийская теннисистка Эшли Барти пробилась в полуфинал турнира в Ухане, в трёх партиях одолев представительницу Чехии Каролину Плишкову (3) со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Продолжительность встречи составила 2 часа 31 минуту. Эшли 8 раз подала навылет и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету бывшей первой ракетки мира 11 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка. В 10-м гейме третьего сета Барти не реализовала тройной матчбол. Каролина при счёте 2:6 на тай-брейке решающего сета совершила двойную ошибку.

За выход в финал соревнований в Ухане Барти поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 1) — Елена Остапенко (Латвия, 8).