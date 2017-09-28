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Барти: я упорно работала в прошлом году, чтобы выйти на такой уровень

28 сентября 2017, четверг. 13:28 Теннис

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Ухане. В четвертьфинале она в трёх партиях одолела представительницу Чехии Каролину Плишкову со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2).

“Я уже пару раз встречалась с Каролиной, и в каждой игре была упорная борьба. Я очень рада, что смогла одержать победу сегодня. Думаю, мы обе играли достаточно неплохо.

Сезон получается удивительным для меня. Я была очень мотивирована и упорно работала в прошлом году, чтобы выйти на такой уровень”, — сказала Барти в интервью на корте.

Барти с четвёртого матчбола одолела Кар. Плишкову в 1/4 финала турнира в Ухане
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Плишкова
Новости. Теннис
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