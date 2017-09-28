Кузнецова: я довольна этим сезоном, но до Уимблдона

Действующая победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля» россиянка Светлана Кузнецова рассказала, какие эмоции испытывала после победы на московском турнире в прошлом году, и оценила своё выступление в этом сезоне.

«Находясь в постоянных разъездах на турнирах по всему миру, безусловно, я скучаю по родине. Поэтому играть дома, в России, мне всегда очень радостно. Непередаваемое чувство — ощущать поддержку зрителей и моих друзей рядом, я этим заряжаюсь, когда играю в России! Я была счастлива выиграть и спустя год защитить «Кубок Кремля».

На московском турнире я чувствую себя как дома. Мне комфортно оттого, что многие мои друзья могут прийти на матч поддержать меня. А также за столько лет организаторы стали для меня почти родными, многих знаю лично, это прекрасные люди. Желание выкладываться на корте от этого только увеличивается.

Я довольна этим сезоном, но до Уимблдона. После него появились некоторые травмы и, как следствие, временные трудности для игры во всю силу. Немного добавились несостыковки с графиком. Но желание как можно больше качественно играть и выигрывать всегда преобладает, оно помогает быстрее восстановиться и работать дальше», — цитирует Кузнецову пресс-служба ВТБ Кубка Кремля.