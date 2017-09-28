Макарова в двух сетах проиграла Гарсии в четвертьфинале турнира в Ухане

Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Ухане, проиграв представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 6:7 (3:7), 4:6. Матч продолжался 1 час 48 минут. Екатерина трижды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Каролин 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Гарсия — Макарова в Ухане.

За выход в финал Гарсия поспорит либо со своей соотечественницей Ализе Корне, либо с представительницей Греции Марией Саккари (Q).