Кар. Плишкова: Барти сегодня играла немного лучше меня

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после поражения от австралийки Эшли Барти в четвертьфинале турнира в Ухане со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

«Я чувствовала, что была близка к победе. У меня было ощущение, что я могу лучше сыграть на тай-брейке. Но соперница действовала просто прекрасно.

Барти сегодня играла немного лучше меня. Несмотря на то что всё решили одно-два очка, она в целом была агрессивнее. В концовках сетов она активно атаковала, а мне это не удавалось. На тай-брейках я никак не могла подать первым мячом», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.