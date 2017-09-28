Макарова и Веснина снялись по ходу матча 1/4 финала турнира в Ухане в паре

Российские теннисистка Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) снялись по ходу четвертьфинального матча турнира в Ухане с японкой Шуко Аоямой и представительницей Китая Ян Чжаосюань при счёте 3:4 в первом сете. Теннисистки провели на корте 26 минут.

За выход в финал соревнований японка и китаянка поспорят с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа (4).

28 сентября Макарова также не смога пробиться в полуфинал соревнований в одиночном разряде, проиграв француженке Каролин Гарсии со счётом 6:7 (3:7), 4:6.