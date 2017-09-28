Матч Звонарёвой с Крунич на турнире в Ташкенте будет доигран 29 сентября

Четвертьфинальный матч турнира в Ташкенте (Узбекистан) между россиянкой Верой Звонарёвой и представительницей Сербии Александрой Крунич был перенесён на 29 сентября из-за дождя. Сегодня соперницы сыграли лишь 5 геймов. Счёт 3:2 в пользу Веры.

Победительница этого противостояния сыграет либо с японкой Куруми Нарой, либо с украинкой Катериной Бондаренко. 29 сентября также состоятся и полуфинальные матчи.

Бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» Вера Звонарёва выступает в основной сетке турнира WТА впервые с апреля 2015 года.