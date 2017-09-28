Джумхур победил Лацко и сыграет с А. Зверевым на турнире в Шэньчжэне

Босниец Дамир Джумхур (6), на прошлой неделе завоевавший свой первый титул ATP на турнире в Санкт-Петербурге, вышел в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне. Джумхур в двух партиях обыграл словака Лукаша Лацко (Q) — 6:4, 6:3.



Матч продолжался 1 час 13 минут. Оба теннисиста выполнили по 5 эйсов. Джумхур допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. У Лацко не было ни двойных ошибок, ни брейк-пойнтов.



Следующим соперником Джумхура станет немец Александр Зверев (1), который одержал волевую победу над бельгийцем Стивом Дарси — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).