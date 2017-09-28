Уильямс: забавно, что у моей дочки такие же инициалы, как у выигранного нами АО

Американка Серена Уильямс обнаружила скрытый смысл в имени своей дочери. Малышку, появившуюся на свет 1 сентября, назвали Алексис Олимпия.



«Забавно, что инициалы моей дочери — АО. Точно такие же, как у Australian Open, который она выиграла вместе со мной», — написала Уильямс в своём «твиттере».



Напомним, что Серена выиграла Открытый чемпионат Австралии 28 января этого года, почти на восьмой неделе беременности. Благодаря этой победе она побила рекорд Открытой эры по количеству выигранных «Шлемов» в одиночном разряде, опередив немку Штеффи Граф с 22 титулами.