Остапенко нанесла поражение Мугурусе в четвертьфинале турнира в Ухане

Латвийка Елена Остапенко (8) стала последней полуфиналисткой соревнований серии Premier 5 в Ухане, одержав победу над первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой (1) — 1:6, 6:3, 6:2. Отметим, что после второго сета Мугуруса вызывала врача. Ей удалось повести со счётом 2:0, но затем она проиграла шесть геймов подряд.



Поединок продолжался 1 час 57 минут. Остапенко сделала 1 эйс, 8 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Мугурусы 2 эйса, 1 двойная и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.



В полуфинале чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017 сыграет с австралийкой Эшли Барти.