Остапенко: со второго сета у меня начали лучше проходить разнообразные удары

Латвийка Елена Остапенко прокомментировала победу над первой ракеткой мира испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 1:6, 6:3, 6:2.



«Я сыграла очень много матчей за последнее время, начиная с Сеула. Но, думаю, лучше играть в таком режиме. Это помогает войти в игровой ритм и получить уверенность в себе. Я постараюсь восстановиться к пятнице и надеюсь, что смогу показать хороший теннис.



В первом сете мне почти не удавались хорошие удары. Во второй и третьей партиях всё стало получаться гораздо лучше, в том числе смена направлений. Думаю, это сильно помогло мне», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.



В полуфинале латвийка сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Остапенко нанесла поражение Мугурусе в четвертьфинале турнира в Ухане