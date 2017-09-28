Мугуруса: Остапенко играла очень агрессивно

Первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса оценила игру латвийки Елены Остапенко, которая победила её в полуфинале турнира серии Premier 5 в Ухане со счётом 1:6, 6:3, 6:2.



«Она играла очень агрессивно. У неё проходили отличные удары, причём это происходило в самые важные моменты матча. Она выбирала хорошие варианты для развития розыгрышей и претворяла их в жизнь.



Конечно, я пыталась играть в свой теннис. Матч был довольно упорным и равным, и она играла очень хорошо, была уверена в себе», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA.

Остапенко нанесла поражение Мугурусе в четвертьфинале турнира в Ухане