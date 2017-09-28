Возняцки: думаю, Серена сможет и в теннис играть, и быть замечательной мамой

Датчанка Каролина Возняцки поделилась своими ожиданиями от возвращения в теннис американки Серены Уильямс, которая 1 сентября стала мамой.



«Я думаю, что Серена справится одновременно и с тем, чтобы быть замечательной мамой, и с игрой в теннис. Наверняка ей удастся впечатляющее возвращение, но одновременно она будет учиться быть хорошей мамой. Её дочка очень милая, и я очень хочу её увидеть», — приводит слова Возняцки Tennis World USA.

Напомним, Уильямс планирует вернуться уже в начале следующего года и сыграть на Australian Open, где она является действующей чемпионкой.