Конта: нужно уважать и женский, и мужской теннис

Британка Йоханна Конта считает, что женскому теннису не хватает уважения и равенства с мужским теннисом в плане отношения к спортсменкам.



«Женский теннис нужно уважать больше, чем сейчас. Много говорят, что все женские турниры непредсказуемы, сетки всегда „открыты“. Но это происходит потому, что в туре много великолепных игроков, потому что всегда есть кому взять инициативу в свои руки.



Когда люди говорили, что мой матч собрал самую большую аудиторию на последнем Уимблдоне, постоянно подчёркивали, что это женский поединок. А я думала о том, зачем они это делают. Ведь это же просто теннисный матч, проходящий в рамках общего турнира.



Нужно уважать и принимать высокий уровень игры и мужчин, и женщин, а не разделять и противопоставлять их друг другу. Если посмотреть внимательнее, у Серены Уильямс и Роджера Федерера найдётся много общего. И мужчины, и женщины в теннисе упорно тренируются, делают свою работу и стараются быть лучшими», — приводит слова Конты Reuters.