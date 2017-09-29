А. Зверев: если Федерер решит стать тренером, с ним захотят работать почти все

Немец Александр Зверев, получивший несколько советов от швейцарца Роджера Федерера по ходу совместного выступления на Кубке Лэйвера, оценил тренерский потенциал живой легенды тенниса, а также свои результаты в нынешнем сезоне.



«Думаю, если он захочет стать тренером, большая часть игроков Тура с удовольствием будет работать с ним. Но я не знаю, планирует ли он тренировать после завершения игровой карьеры.



Я надеюсь, что смогу стать новой теннисной звездой после того, как Федерер и Надаль уйдут из спорта. В любом случае рано или поздно они повесят ракетку на гвоздь, как бы грустно это ни было для всех любителей тенниса. Я хорошо провожу этот сезон, но пока он ещё не закончился. Надеюсь, завершить его мне удастся не хуже по сравнению с началом. Я уже выиграл два „Мастерса“ и, думаю, это отличное достижение. Если я стану чемпионом Итогового турнира в Лондоне, то это будет ещё более значимым успехом, но пока „Мастерсы“ остаются моими главными трофеями в этом году», — приводит слова Зверева Tennis World USA.