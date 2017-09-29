Джокович: хотел бы играть ещё десять лет, но в теннисе нельзя загадывать наперёд

Серб Новак Джокович, досрочно завершивший выступления в сезоне-2017, рассказал, как он сейчас проводит время и готовится к возвращению в теннис.



«Я стараюсь делать всё, чтобы как можно быстрее набрать форму. К сожалению, играть в теннис я пока не могу, но ежедневно работаю над физической подготовкой. Я уже два месяца не брал в руки ракетку — это нужно для правильного восстановления. Конечно, я скучаю по соревнованиям, но есть много других замечательных дел, которыми я пока могу заниматься. Я провожу много времени с Еленой, с которой мы несколько недель назад во второй раз стали родителями.



Стефан и Тара — замечательные дети, и я буду помогать с ними своей жене как можно больше, а тренироваться в промежутках между занятиями с ними. Я рад, что получил эти шесть месяцев на то, чтобы организовать свою жизнь — как на корте, так и вне его.



Мне хотелось бы сказать, что я буду играть ещё десять лет, но в профессиональном теннисе никогда нельзя загадывать наперёд. Одно могу сказать точно — завершать карьеру в ближайшее время я не собираюсь. Я хочу продолжать играть. Мне ещё есть что доказывать в теннисе и себе, и другим», — сказал Джокович в интервью Sportklub.