Кузнецов и Беранкис вышли в полуфинал челленджера в Орлеане

Россиянин Андрей Кузнецов и литовец Ричардас Беранкис стали полуфиналистами турнира серии «челленджер» в Орлеане (Франция). Они обыграли шведа Йохана Брунстрома и словака Игора Зеленая на чемпионском тай-брейке — 6:2, 5:7, [10:4].



Матч продолжался 1 час 16 минут. Андрей и Ричардас выполнили 5 эйсов, допустили 4 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 5. На счету их соперников 7 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.



В полуфинале Кузнецов и Беранкис встретятся с аргентинцами Гильермо Дураном и Андресом Молтени.



Ранее Андрей пробился в четвертьфинал этого турнира в одиночном разряде. Там его соперником станет словак Норберт Гомбош.