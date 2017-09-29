Клейбанова проиграла Костовой во втором круге турнира ITF в Темплтоне

Россиянка Алиса Клейбанова (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира под эгидой ITF в Темплтоне (США). Алиса в трёх партиях уступила Элице Костовой из Болгарии — 4:6, 6:3, 2:6. В первом и втором сетах шла напряжённая борьба, но на концовку решающей партии у Клейбановой, судя по всему, не хватило сил.



Напомним, что неделю назад Клейбанова сделала победный дубль на 25-тысячнике в Лаббоке (США), выиграв турнир в паре с американкой Викторией Дюваль и разгромив её же в финале в одиночном разряде.

Из россиянок в одиночном разряде в Темплтоне осталась Елена Бовина (Q), которая в первом круге отдала всего три гейма своей юной соотечественнице Анастасии Потаповой.