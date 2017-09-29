А. Зверев: здорово, что мне удаётся побеждать в таких матчах

Немец Александр Зверев прокомментировал свою победу над бельгийцем Стивом Дарси во втором круге турнира серии ATP 250 в Шэньчжэне — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Дарси дважды вёл с брейком во втором сете и даже подавал на матч, а в третьем сете был впереди со счётом 4:1. До матчболов Стив не добрался, но был в двух очках от победы.



«Я просто рад, что сумел пройти дальше. Я проигрывал с брейком и во второй, и в третьей партии. Здорово, что мне удаётся побеждать в таких матчах», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.



Следующим соперником Александра станет босниец Дамир Джумхур.