Гарсия: такие матчи, как с Макаровой, мне нравятся больше всего

Француженка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Екатериной Макаровой в четвертьфинале турнира в Ухане со счётом 7:6 (7:3) 6:4.

«Мне нравятся именно такие матчи. Именно для таких встреч я и работаю за пределами корта. Игра была очень интенсивной. От таких поединков получаешь больше всего удовольствия. На корте настоящая битва, напряжение и всё остальное. На таких матчах ты учишься больше всего и получаешь опыт. Я очень рада победе. Я сохраняла спокойствие на протяжении всей встречи. Это было очень важно», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.