Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гарсия: такие матчи, как с Макаровой, мне нравятся больше всего

29 сентября 2017, пятница. 09:01 Теннис

Француженка Каролин Гарсия поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Екатериной Макаровой в четвертьфинале турнира в Ухане со счётом 7:6 (7:3) 6:4.

«Мне нравятся именно такие матчи. Именно для таких встреч я и работаю за пределами корта. Игра была очень интенсивной. От таких поединков получаешь больше всего удовольствия. На корте настоящая битва, напряжение и всё остальное. На таких матчах ты учишься больше всего и получаешь опыт. Я очень рада победе. Я сохраняла спокойствие на протяжении всей встречи. Это было очень важно», — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Макарова в двух сетах проиграла Гарсии в четвертьфинале турнира в Ухане
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Екатерина Макарова Каролин Гарсия
Новости. Теннис
29 сентября 2017, пятница
09:32 Феррер и Кольшрайбер снялись с турнира в Пекине, Рублёв попал в основную сетку
09:11 Звонарёва вышла в полуфинал турнира в Ташкенте и 2 октября вернётся в топ-200
09:06 Кудрявцева взяла всего 3 гейма в игре с Саснович в квалификации турнира в Пекине
09:01 Гарсия: такие матчи, как с Макаровой, мне нравятся больше всего
01:43 А. Зверев: здорово, что мне удаётся побеждать в таких матчах
01:37 Клейбанова проиграла Костовой во втором круге турнира ITF в Темплтоне
01:30 Кузнецов и Беранкис вышли в полуфинал челленджера в Орлеане
01:18 Джокович: хотел бы играть ещё 10 лет, но в теннисе нельзя загадывать наперёд
00:50 А. Зверев: если Федерер решит стать тренером, с ним захотят работать почти все
00:32 Конта: нужно уважать и женский, и мужской теннис
00:26 Н. Камельзон: участие Шараповой в турнире в Санкт-Петербурге вполне реально
28 сентября 2017, четверг
23:48 Возняцки: думаю, Серена сможет и в теннис играть, и быть замечательной мамой
23:18 Ли На: Серена может справиться с чем угодно, но я бы не оставила ребёнка одного
22:51 Саккари: сейчас не время думать об усталости
22:10 Мугуруса: Остапенко играла очень агрессивно
21:44 Остапенко: со второго сета у меня начали лучше проходить разнообразные удары
20:19 Соболенко: моя цель — попасть в основную сетку Australian Open в следующем году
19:39 Бабош: было непросто разогреваться перед матчем с Фёгель из-за холода
19:24 Остапенко нанесла поражение Мугурусе в четвертьфинале турнира в Ухане
18:34 Уильямс: забавно, что у моей дочки такие же инициалы, как у выигранного нами АО
17:57 Джумхур победил Лацко и сыграет с А. Зверевым на турнире в Шэньчжэне
17:02 Саккари одолела Корне и вышла в полуфинал турнира в Ухане
16:48 Матч Звонарёвой с Крунич на турнире в Ташкенте будет доигран 29 сентября
16:29 Макарова и Веснина снялись по ходу матча 1/4 финала турнира в Ухане в паре
16:25 А. Зверев одолел Дарси на турнире в Шэньчжэне, отыгравшись с 1:4 в 3-м сете
15:48 Фритц: в конце года я наконец нашёл свой лучший теннис
15:46 Кар. Плишкова: Барти сегодня играла немного лучше меня
15:20 Лидер посева Тим проиграл Пелье во втором круге турнира в Чэнду
14:15 Макарова в двух сетах проиграла Гарсии в четвертьфинале турнира в Ухане
13:39 Кузнецова: я довольна этим сезоном, но до Уимблдона
13:31 Веснина: надеюсь, мы с Катей сможем сыграть в Сингапуре и в одиночке, и в паре
13:28 Барти: я упорно работала в прошлом году, чтобы выйти на такой уровень
13:19 М. Зверев проиграл Селе во втором круге турнира в Шэньчжэне
13:00 Фритц пробился в четвертьфинал турнира в Чэнду, где может сыграть с Тимом
12:12 Барти с четвёртого матчбола одолела Кар. Плишкову в 1/4 финала турнира в Ухане
11:42 Бабош победила Фёгель и сыграет с Соболенко в полуфинале турнира в Ташкенте
11:41 Багдатис одолел Гоёвчика во втором круге турнира в Чэнду
11:01 Долгополов победил Стаховского во втором круге турнира в Шэньчжэне
10:30 Соболенко стала первой полуфиналисткой турнира в Ташкенте
09:20 Текстовая онлайн-трансляция матча Гарсия — Макарова в Ухане
09:07 Калинская и Родина снялись с турнира в Ташкенте в парном разряде
09:06 Рублёв взял всего 3 гейма в матче с Лу Яньсюнем во 2-м круге турнира в Чэнду
04:33 Кузнецов стал четвертьфиналистом челленджера в Орлеане
01:40 У полицейского, напавшего на Блэйка в 2015 году, могут отнять 10 дней отпуска
01:27 Кар. Плишкова: с Барти будет нелегко, но, думаю, мне есть чем побеждать её
Все новости RSS
Партнерский контент