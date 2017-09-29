Звонарёва вышла в полуфинал турнира в Ташкенте и 2 октября вернётся в топ-200

Бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва (Q) вышла в полуфинал турнира в Ташкенте, обыграв сербку Александру Крунич (6) со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 29 минут. Вера 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Звонарёва — Крунич в Ташкенте.

За выход в финал Звонарёва поспорит либо с японкой Куруми Нарой, либо с украинкой Катериной Бондаренко.

Благодаря этой победе Вера вернётся в топ-200 рейтинга WTA.

Полуфинал также состоится 29 сентября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.