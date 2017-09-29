Сугита стал первым полуфиналистом турнира в Чэнду

Японский теннисист Юити Сугита (5) вышел в полуфинал турнира в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Сербии Душана Лайовича со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 3 минуты. Юити 1 раз подал навылет и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Чэнду 29-летний японец, занимающий 43-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем противостояния Джаред Доналдсон (США) — Денис Истомин (Узбекистан). Турнир завершится 1 октября.