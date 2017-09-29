Бондаренко одолела Нару и сыграет со Звонарёвой в полуфинале турнира в Ташкенте

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко пробилась в полуфинал турнира в Ташкенте, в трёх партиях одолев представительницу Японии Куруми Нару со счётом 6:2, 5:7, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 12 минут. Катерина дважды подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 9 из 16 брейк-пойнтов. На счету Куруми 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в финал Бондаренко поспорит с бывшей второй ракеткой мира, двукратной финалисткой турниров серии «Большого шлема» россиянкой Верой Звонарёвой (Q).