В 12:15 по московскому времени начнётся полуфинальный матч турнира в Ташкенте, в котором сыграют украинка Катерина Бондаренко и бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва (Q). По личным встречам впереди уроженка Москвы — 3-0.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Бондаренко — Звонарёва в Ташкенте.

Победительница этого противостояния в финале турнира в Ташкенте сыграет с представительницей Венгрии Тимей Бабош (2).