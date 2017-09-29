34-летняя Бовина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF в Темплтоне

34-летняя российская теннисистка Елена Бовина (Q) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Темплтоне, в двух сетах проиграв представительнице США Джейми Лоб (8) со счётом 1:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 15 минут. Елена 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Джейми 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал турнира в Темплтоне американка поспорит с представительницей Болгарии Елицей Костовой.