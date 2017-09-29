Лааксонен стал первым полуфиналистом турнира в Шэньчжэне

Швейцарский теннисист Генри Лааксонен пробился в полуфинал турнира в Шэньчжэне, в трёх партиях обыграв представителя Китая Чжан Чжичжэня (Q) со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 2 часа 5 минут. Генри 11 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Шэньчжэне Лааксонен поспорит с победителем противостояния Дональд Янг (США, 8) — Давид Гоффен (Бельгия, 2).