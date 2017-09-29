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Села снялся по ходу матча с Долгополовым на турнире в Шэньчжэне

29 сентября 2017, пятница. 12:53 Теннис

Украинский теннисист Александр Долгополов (5) вышел в полуфинал турнира в Шэньчжэне. Его соперник по четвертьфинальному матчу — представитель Израиля Дуди Села — отказался от продолжения борьбы при счёте 3:6, 6:4, 0:1. Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. Уроженец Киева 9 раз подал навылет и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету Дуди 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в финал Долгополов поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия, 1) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 6).

Шэньчжэнь (м) 2017. 1/4 финала
29 сентября 2017 года, пятница. 11:30 МСК
Дуди
Села
Александр
Долгополов
3:6 6:4 0:1 Rt
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Долгополов
Новости. Теннис
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