Деллакуа: я восхищаюсь Энди Марреем

Австралийка Кейси Деллакуа призналась, что её восхищает позиция бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея, который призывает к равенству призовых у мужчин и женщин и к уважению работы, которую проделывают теннисистки.

«Я восхищаюсь Энди Марреем. Мне очень нравится, что он мужественно высказывается о том, во что верит. Думаю, это прекрасно. Будучи спортсменкой, мне очень приятно, что Энди выступает за равенство мужчин и женщин в спорте. Здорово, что мужчина, а в особенности Энди Маррей, на нашей стороне в этом вопросе», — приводит слова Деллакуа Tennis World USA.