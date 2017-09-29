Хромачёва и Сойлу проиграли в полуфинале турнира в Ташкенте в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Турции Ипек Сойлу (4) не смогли пробиться в финал турнира в Ташкенте (Узбекистан) в парном разряде. В полуфинале соревнований они в двух сетах проиграли лидерам посева венгерке Тиме Бабош и чешке Андреа Главачковой со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту.

В финале соревнований в столице Узбекистана Бабош и Главачкова сыграют с победительницами матча Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия, 3) — Нао Хибино (Япония) / Оксана Калашникова (Грузия, 2).