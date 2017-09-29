Истомин одолел Доналдсона в четвертьфинале турнира в Чэнду

Представитель Узбекистана Денис Истомин пробился в полуфинал турнира в Чэнду, в трёх партиях одолев представителя США Джареда Доналдсона со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут. Денис 12 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в финал соревнований в Чэнду Истомин поспорит с представителем Японии Юити Сугитой (5). Турнир завершится 1 октября.