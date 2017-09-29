Барти: даже если проиграю в финале, это всё равно будет чертовски хорошая неделя

Австралийская теннисистка Эшли Барти поделилась эмоциями после победы в полуфинале турнира в Ухане над представительницей Латвии Еленой Остапенко со счётом 6:3, 6:0.

«Неделя получается просто невероятной. Думаю, я к каждой игре подхожу одинаково — будь то первый круг Уимблдона или финал в Ухане. Я делаю всё то же самое, общаюсь с тренером перед выходом на корт, а затем стараюсь сыграть как можно лучше.

Очень рада, что сегодня не было счёта 7:6 в третьем сете и вообще всё завершилось в двух партиях. Думаю, у Елены возникли некоторые трудности. Не знаю, в чём точно причина. Я просто рада, что сама давила на педаль и во втором сете набрала прекрасный ход.

В этом году я здорово сыграла в обоих финалах. В Бирмингеме я, пожалуй, лучше играть не могла, просто Петра провела великолепный матч. Я очень рада, что у меня есть ещё одна возможность завоевать титул. Но даже если и не получится, то это всё равно будет чертовски хорошая неделя. Год получается феноменальным для меня», — цитирует Барти официальный сайт тура.