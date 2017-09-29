Гарсия победила Саккари и сыграет с Барти в финале турнира в Ухане

Французская теннисистка Каролин Гарсия вышла в финал турнира в Ухане, в двух партиях обыграв представительницу Греции Марию Саккари (Q) со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Каролин 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В финале турнира в Ухане 23-летняя уроженка Сен-Жермэн-ан-Лэ, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, сыграет с представительницей Австралии Эшли Барти.