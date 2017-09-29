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Халеп: на China Open я обычно выкладываюсь на 100% в каждом матче

29 сентября 2017, пятница. 17:56 Теннис

Вторая ракетка турнира в Пекине румынка Симона Халеп поделилась своими ожиданиями от предстоящих соревнований.

«Мне очень приятно вернуться сюда, потому что это отличный турнир, который прекрасно организован. В Китае я чувствую себя по-особенному, потому что у меня здесь много болельщиков, которые всегда поддерживают меня. Каждый турнир важен, но этот особенно, так как он последний и нужно провести побольше матчей.

Если устать здесь, то это не очень здорово перед финалом WTA. Но всё равно я каждый раз играю здесь на 100% своих возможностей. Сначала думаю о своём результате на этом турнире, а потом уже на финале WTA. Я иду от игры к игре. Я ощущала небольшое давление перед этим турниром, что не очень хорошо сказалось на моём самочувствии, так что я просто отбросила эти мысли и больше об этом не думаю.

Я действительно хочу работать с Андреем Павелом. Он отличный парень и даёт мне позитивную энергию каждый день, также важен его опыт, ведь он играл среди лучших.

Перед турниром я хотела посетить Великую китайскую стену, но мне сказали, что это утомительно, так что отправлюсь туда по окончании соревнований», — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.

Источник: China Open Сообщить об ошибке
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Симона Халеп
Новости. Теннис
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