Села снялся с матча с Долгополовым из-за иудейского религиозного праздника

Израильтянин Дуди Села снялся с четвертьфинального матча турнира серии ATP 250 в Шэньчжэне (Китай) против украинца Александра Долгополова в связи с наступлением главного иудейского религиозного праздника — Йом Кипур, который иначе называется «Судный день». Об этом сообщает The Times of Israel.



Йом Кипур продолжается с вечера пятницы до вечера субботы. Это время предписывается проводить в молитве, соблюдая строгий пост. Из-за праздника Села просил организаторов поставить его матч с Долгополовым более ранним запуском, но его просьба не была удовлетворена. В итоге Села не успел доиграть матч до необходимого времени и при счёте 3:6, 6:4, 0:1 покинул корт.

Села снялся по ходу матча с Долгополовым на турнире в Шэньчжэне