Кузнецова: хочу сходить в Запретный город и на Великую стену, если успею

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала о своём отношении к Пекину и к проходящему в нём крупному турниру, который входит в серию Premier Mandatory.



«С Пекином у меня связаны отличные воспоминания. Я всегда рада приезжать сюда и соревноваться. Местные болельщики очень любят теннис. Я получаю удовольствие от игры здесь, меня всегда здорово поддерживают.



Великая китайская стена? Я была там, но с тех пор прошло несколько лет. Хочу освежить воспоминания, потому что это было великолепное путешествие. К тому же мой тренер ни разу там не был. А ещё я хочу сходить в Запретный город. Посмотрим, хватит ли у меня времени.



Лучшее воспоминание о Пекине? Конечно, победа здесь. Не думаю, что для теннисных игроков могут быть более приятные воспоминания.



Честно, я не чувствую никакого давления в связи с борьбой за Сингапур. Я просто хочу играть как можно лучше. В конце сезоне это непросто, на тебя наваливается усталость, так что стараешься биться, как можешь», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт турнира.



Светлана побеждала в Пекине в 2006 и 2009 годах. Правда, до 2009 года Пекин был турнир куда более низкой категории.