Аояма и Чжаосюань вышли в финал турнира в Ухане на отказе Барти и Деллакуа

Японка Шуко Аояма и китаянка Ян Чжаосюань вышли в финал турнира серии Premier 5 в Ухане в парном разряде. Австралийки Эшли Барти и Кейси Деллакуа, которые должны были стать их соперницами по полуфиналу, отказались от игры. Напомним, что Барти разгромила латвийку Елену Остапенко в полуфинале одиночного турнира и в субботу поспорит с француженкой Каролин Гарсией за самый крупный титул в своей карьере.



Для Аоямы и Чжаосюань это вторая подряд победа на отказе соперниц — в четвертьфинале они сыграли всего семь геймов с россиянками Еленой Весниной и Екатериной Макаровой, прежде чем они снялись с матча.



За титул японка и китаянка поспорят с Чань Юнжань из Китайского Тайбэя и швейцаркой Мартиной Хингис, которая после этого турнира станет первой ракеткой мира в парном разряде.