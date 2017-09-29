Федерер: я совсем не тренирую приём, а в женском теннисе он важнее подачи

Швейцарец Роджер Федерер, обладающий одной из самых эффективных подач в мужском туре, высказал своё мнение по поводу того, почему этот теннисный элемент играет гораздо меньшую роль у женщин.



«Думаю, многое закладывается ещё с первым тренером, который объясняет, что подача очень, очень важна. Вероятно, в женском теннисе это не считается приоритетом. Они тратят больше времени на тренировку приёма. У меня есть ощущение, что мы этим вообще не занимаемся. Я — точно нет. Я совсем не тренирую свой приём», — приводит слова Федерера New York Times.