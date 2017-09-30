Гарсия: я давно не играла в финалах. Вновь выйти туда — отличное чувство

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над гречанкой Марией Саккари (6:3, 6:2) в полуфинале турнира в Ухане и поделилась ожиданиями от финала против австралийки Эшли Барти.



«Я давно не играла в финалах, и это отличное чувство. Несмотря на счёт, полуфинал был упорным, и я очень довольна тем, как провела этот матч. Я хорошо играла важные очки, при счёте 30:30, 40:40. Мне удалось реализовать почти все брейк-пойнты. Это и стало ключом к победе.



Я рада, что смогла пройти здесь так далеко, и хочу продолжать прогрессировать. Понимаю, что мне ещё многое нужно сделать, но верю, что я на правильном пути.



Мы с Барти играли друг с другом очень, очень давно. Тогда мы обе были девчонками. Сейчас будет совсем другой матч. Она обыграла здесь несколько очень сильных соперниц, и я пострааюсь подойти к финалу во всеоружии», — приводит слова Гарсии официальный сайт WTA.

Гарсия победила Саккари и сыграет с Барти в финале турнира в Ухане