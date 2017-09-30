Победы Барти и Гарсии — в обзорах полуфиналов турнира в Ухане

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в финал турнира в Ухане, в двух сетах разгромив представительницу Латвии Елену Остапенко (8) со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность встречи составила 1 час 14 минут.
Видеообзор матча Барти — Остапенко можно посмотреть на «Чемпионате».
Во втором полуфинале французская теннисистка Каролин Гарсия в двух партиях обыграла представительницу Греции Марию Саккари (Q) со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
Видеообзор матча Гарсия — Саккари можно посмотреть на «Чемпионате».
Барти отдала всего три гейма Остапенко в полуфинале турнира в Ухане